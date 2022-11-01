الداخلية السعودية ترد على شكوى رجل أمن من

2022/11/01 | 02:37 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علقت وزارة الداخلية السعودية، يوم الاثنين، على شكوى لرجل أمن قال، في مقطع فيديو تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه "تعرض للبطش على يد بعض الضباط".

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