2022/11/01 | 02:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت السلطات الأميركية، الاثنين، إن الرجل المتهم بمهاجمة زوج رئيسة مجلس النواب، نانسي بيلوسي، بمطرقة، قال للشرطة إنه كان يريد "احتجاز" الزعيمة الديمقراطية البارزة "رهينة وكسر ركبتيها"، ليظهر لأعضاء الكونغرس الآخرين أن هناك "عواقب للأفعال".

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