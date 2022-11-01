2022/11/01 | 04:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصبح، إيلون ماسك، المدير الأوحد لتويتر، بعد إتمامه صفقة شراء موقع التواصل الاجتماعي العملاق بـ44 مليار دولار، وحل مجلس إدارته، وفق ما أظهرت وثائق تم تقديمها، الاثنين، أمام هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر.. وينفرد بسلطة اتخاذ القرار ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر.. وينفرد بسلطة اتخاذ القرار ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).