بلا احترام

2022/11/01 | 05:18 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت فتوى صدرها عثمان الخميس، وهو شيخ إسلامي شهير في الكويت معروف بفتاواه المتشددة والمثيرة للغط دوما

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