إيلون ماسك يحل مجلس إدارة تويتر ويعزز سيطرته على الشركة

2022/11/01 | 05:35 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حل مالك موقع تويتر حديثا، الملياردير إيلون ماسك، مجلس إدارة شركة تويتر، يوم الخميس، بعد نجاحه في الاستحواذ على الشركة، وفقا لملف تم تقديمه، يوم الاثنين، لهيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

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