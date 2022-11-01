2022/11/01 | 06:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن المصرفي والملياردير الروسي، أوليغ تينكوف، الاثنين، تخليه عن جنسيته الروسية بسبب الحرب الدائرة في أوكرانيا، بعد أن كان قد وجه انتقادات قاسية للغزو الروسي سابقا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ملياردير روسي يتخلى عن جنسيته احتجاجا على غزو أوكرانيا ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ملياردير روسي يتخلى عن جنسيته احتجاجا على غزو أوكرانيا ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).