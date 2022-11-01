2022/11/01 | 07:40 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت السلطات الإيرانية أنها قررت محاكمة ألفي شخص من الذين شاركوا في الاحتجاجات الشعبية التي تشهدها البلاد منذ نحو 6 أسابيع، وذلك بتهم تتعلق بالتخريب والتعاون مع جهات أجنبية، وفقا لما ذكرت صحيفة "الغارديان" البريطانية.

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