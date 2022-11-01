ماسك يُعلق ساخرًا على أسئلة حول عودة ترامب إلى تويتر:

2022/11/01 | 08:17 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علّق الملياردير إيلون ماسك، بسخرية على الأسئلة التي يتلقاها حول عودة حساب الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، إلى موقع تويتر، مشيرا إلى أنه لو كان يجني دولارًا على كل سؤال لكان درّ عليه تويتر أموالا كثيرة

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