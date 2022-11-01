الشرطة الكورية الجنوبية تعترف بالتقصير في كارثة الهالويين

2022/11/01 | 08:53 - المصدر: بغداد اليوم

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قال قائد شرطة كوريا الجنوبية إن الضباط تلقوا عدة تقارير عاجلة عن وجود خطر من التجمع الحاشد المميت في منطقة إيتيوان بالعاصمة سيئول للاحتفال بعيد الهالوين.

وأضاف رئيس الشرطة، يون هي كيون، اليوم الثلاثاء، أن الشرطة علمت أن "حشدا كبيرا قد تجمع حتى قبل وقوع الحادث، مما يشير بشكل عاجل إلى الخطر".

وأشار إلى أن الطريقة التي تم بها التعامل مع هذه المعلومات كانت "غير كافية".

وارتفع إجمالي عدد ضحايا كارثة التدافع في إيتيوان إلى 155 شخصا. وقال المسؤولون إن 30 من المصابين في حالة حرجة، و122 آخرون إصاباتهم طفيفة.

ومن بين الضحايا 55 رجلا و100 إمراة، منهم 103 في العشرينات من العمر، و31 في الثلاثينيات، و12 تحت سن العشرين، و8 في الأربعينات، وشخص واحد في الخمسينات.



ومنهم 26 أجنبيا من 14 دولة، منها ايران والصين وروسيا.

وزار نحو 100 ألف شخص المنطقة الشهيرة في سيئول للاحتفال بالهالوين، حيث كان هذا أول احتفال في سيئول منذ 3 سنوات، بعدما رفعت البلاد معظم تدابير مكافحة كورونا.

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