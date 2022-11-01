2022/11/01 | 08:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمندعت وزارة الدخلية، اليوم الثلاثاء، العشائر العراقية للابتعاد عن "الدكات العشائرية" التي صنفها القانون كجرائم ارهابية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("جرائم ارهابية".. دعوات أمنية للابتعاد عن "الدكات العشائرية" ) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("جرائم ارهابية".. دعوات أمنية للابتعاد عن "الدكات العشائرية" ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).