ثقة لبيد و

2022/11/01 | 09:17 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تتجه الأنظار إلى إسرائيل، الثلاثاء، حيث يذهب الناخبون لصناديق الاقتراع للمرة الخامسة في أقل من 4 سنوات.

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