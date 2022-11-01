النفط يتراجع بسبب قيود كوفيد وضعف بيانات نشاط المصانع بالصين

2022/11/01 | 09:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

ارتفعت أسعار النفط يوم الثلاثاء، لتقلص خسائرها في الجلسة السابقة، بعد أن طغى ضعف الدولار على اتساع نطاق قيود كوفيد-19 في الصين مما زاد من مخاوف تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت تسليم يناير كانون الثاني 73 سنتا، أي 0.8 بالمئة، إلى 93.54 دولار للبرميل بحلول الساعة 0406 بتوقيت جرينتش.



وانتهى عقد ديسمبر كانون الأول يوم الاثنين عند 94.83 دولار للبرميل، بانخفاض قدره واحد في المئة.

وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 58 سنتا، أي 0.7 بالمئة، إلى 87.11 دولار للبرميل.

وأغلق خاما برنت وغرب تكساس على ارتفاع في أكتوبر تشرين الأول، ليسجل الخامان أول مكاسب شهرية منذ مايو أيار، وذلك بعدما أعلنت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء في مقدمتهم روسيا عن خطط لخفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

وتراجع الدولار الأمريكي يوم الثلاثاء من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) في اجتماع السياسة النقدية يوم الأربعاء.

ويجعل الدولار الضعيف النفط أرخص ثمنا بالنسبة لحائزي العملات الأخرى ويعكس في المعتاد رغبة أكبر من المستثمر في المخاطرة.

ورفعت أوبك توقعاتها للطلب العالمي على النفط على المدى المتوسط والطويل يوم الاثنين قائلة إن هناك حاجة إلى استثمارات بقيمة 12.1 تريليون دولار لتلبية هذا الطلب على الرغم من التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وأجبرت قيود كوفيد-19 في الصين على إغلاق منتجع ديزني (NYSE:DIS) في شنغهاي يوم الاثنين بصورة مؤقتة، بينما قد ينخفض إنتاج هواتف أيفون التابعة لشركة أبل (NASDAQ:AAPL) في منشأة كبيرة بالصين بنسبة 30 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني.

وتسببت قيود الوباء الصارمة في انخفاض نشاط المصانع في الصين في أكتوبر تشرين الأول وخفض وارداتها من اليابان وكوريا الجنوبية.

وقفز إنتاج النفط الأمريكي إلى ما يقرب من 12 مليون برميل يوميا في أغسطس آب، وهو أعلى مستوى منذ بداية جائحة كوفيد-19، مما تسبب في ضغط على الأسعار، حتى مع إعلان شركات النفط الصخري أنها لا تتوقع تسارع الإنتاج في الأشهر المقبلة.

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