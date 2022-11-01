2022/11/01 | 09:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت مؤسسة الإمارات العامة للبترول عن أسعار الوقود في الدولة لشهر نوفمر/تشرين ثاني الجاري، والتي شهدت ارتفاعا بمقدار يتراوح بين 25 و29 فلسا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أسعار البنزين في الإمارات لنوفمبر.. هذه نسبة الارتفاع مقارنة بأكتوبر) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أسعار البنزين في الإمارات لنوفمبر.. هذه نسبة الارتفاع مقارنة بأكتوبر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).