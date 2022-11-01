2022/11/01 | 09:54 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز – أمنوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، بتشيكل لجنة مختصة لمقابلة المنتسبين المراد إعادتهم للخدمة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الداخلية تشكل لجنة مختصة لمقابلة المنتسبين المراد إعادتهم للخدمة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الداخلية تشكل لجنة مختصة لمقابلة المنتسبين المراد إعادتهم للخدمة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).