الداخلية تجدد التأكيد: سنلاحق مرتكبي

2022/11/01 | 09:54 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – أمندعت وزارة الدخلية، اليوم الثلاثاء، العشائر العراقية للابتعاد عن "الدكات العشائرية" التي صنفها القانون كجرائم ارهابية.

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