بايدن يتهم شركات النفط الامريكية بعدم الوفاء بواجب الاستثمار في أمريكا لدعم الشعب الأمريكي

2022/11/01 | 10:11 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجه مواطنون أمريكيون انتقادات حادة للرئيس جو بايدن، على خلفية تصريحاته التي اتهم فيها شركات النفط الأمريكية بعدم الوفاء “بواجب الاستثمار في أمريكا، لدعم الشعب الأمريكي”.وعلق متابعو قناة “CNBC” التلفزيونية على الهجمات الأخيرة التي شنها بايدن ضد شركات النفط … Readmore

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