الداخلية توجه بتمديد اوقات الدوام في دوائر الأحوال المدنية والجوازات

2022/11/01 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، بأن يكون الدوام الرسمي في دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات من الساعة الثامنة صباحاً إلى السابعة مساء.

وذكرت وزارة الداخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بهدف تذليل العقبات أمام المواطنين وخاصة في مجال انجاز معاملاتهم أثناء مراجعاتهم للدوائر الخدمية في وزارة الداخلية، وجه الوزير بان يكون الدوام الرسمي في دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة وتوابعها كافة كمديريات شؤون البطاقة الوطنية والجوازات والأحوال وبطاقة السكن في بغداد وجميع المحافظات، من الساعة الثامنة صباحاً إلى الساعة السابعة مساءً".

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