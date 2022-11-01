2022/11/01 | 10:20 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

تراجع الدولار الأمريكي مرة أخرى، اليوم الثلاثاء، من أعلى مستوى له في أسبوع مقابل سلة من أقرانه الرئيسيين، مع ترقب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع السياسة النقدية غدا الأربعاء.وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة ومنها اليورو والجنيه الإسترليني والين، بواقع 0.12 في المائة إلى 111.41، مما أفقده 0.79 في المائة من المكاسب التي حققها أمس الاثنين.ويتأرجح المؤشر حول مستوى 112 منذ تراجعه من أعلى مستوى له في عقدين عند 114.78 في نهاية سبتمبر.وبحسب "رويترز"، من المتوقع على نطاق واسع أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غدا الأربعاء، وهي رابع زيادة من نوعها على التوالي.وصعد الدولار الأسترالي 0.55 في المائة إلى 0.6432 دولار.



وارتفع اليورو 0.21 في المائة إلى 0.99005 دولار.واستمر الضغط على البنك المركزي الأوروبي لمواصلة رفع أسعار الفائدة بعد أن أظهرت بيانات صدرت أمس أن التضخم في منطقة اليورو جاء أعلى من المتوقع عند 10.7 في المائة، وهو رقم قياسي جديد.وقفز الجنيه الإسترليني 0.32 في المائة إلى 1.1503 دولار.



وتراجع الدولار 0.26 في المائة أمام الين الياباني إلى 148.35.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الدولار الاميركي يسجل تراجعاً قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الدولار الاميركي يسجل تراجعاً قبل اجتماع الاحتياطي الفيدرالي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).