صافي أرباح أرامكو السعودية يتجاوز 42 مليار دولار في الربع الثالث من 2022

2022/11/01 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة «أرامكو السعودية» اليوم الثلاثاء، إن صافي ربحها في الربع الثالث ارتفع 39 في المائة بفضل زيادة أسعار النفط الخام والكميات المبيعة، ليتجاوز بذلك توقعات المحللين.

وأضافت أرامكو في بيان إلى البورصة أن صافي دخل الشركة ارتفع إلى 42.4 مليار دولار في الربع المنتهي في 30 سبتمبر (أيلول) من 30.4 مليار دولار قبل عام.



ويزيد ذلك بقليل على متوسط صافي الربح المتوقع من 16 محللا والبالغ 41.7 مليار دولار.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو في البيان «تعزز أرباح أرامكو السعودية القوية والتدفقات النقدية الحرة القياسية في الربع الثالث قدرتنا المؤكدة على تحقيق قيمة كبيرة من خلال إنتاجنا منخفض التكلفة في قطاع التنقيب والإنتاج، والذي يعد من بين الأقل في كثافة الانبعاثات الكربونية، وفي تكامله الاستراتيجي مع قطاع التكرير والمعالجة والتسويق».

وزادت التدفقات النقدية الحرة للشركة إلى 45 مليار دولار من 28.7 مليار دولار قبل عام.



وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح بقيمة 18.8 مليار دولار في الربع الثالث ما يتماشى مع هدفها، والتي سيتم صرفها في الربع الرابع.

وتنضم أرامكو إلى شركات النفط الكبرى مثل إكسون موبيل وشيفرون والتي أعلنت عن نتائج أعمال قوية أو قياسية في الأسابيع الأخيرة، مستفيدة من صعود أسعار الخام والغاز الطبيعي.

وأضاف الناصر «مع تأثر أسعار النفط الخام العالمية خلال هذه الفترة بسبب استمرار حالة عدم اليقين الاقتصادي، فإن وجهة نظرنا على المدى الطويل هي أن الطلب على النفط الخام سيستمر في النمو لما تبقى من العقد الجاري نظراً لحاجة العالم إلى طاقة أكثر موثوقية وبأسعار معقولة».

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