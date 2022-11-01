اقتصادي: حكومة السوداني ستوقف جميع الدعوى ضد شركات النفط بكردستان

2022/11/01 | 10:21 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أوضح الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الثلاثاء، أن حكومة السوداني قد تنسف جميع الدعاوى القضائية الأخيرة ضد نفط اقليم كردستان.

وقال المرسومي في منشور على الفيسبوك إن عبارة "(تجنب اية إجراءات تصعيدية والتريث في الإجراءات التي تخص حكومة إقليم كردستان والشركات النفطية العاملة فيه وتشريع قانون النفط والغاز خلال مدة 6 شهور) في المنهاج الحكومي تعني إيقاف كل الدعاوى القضائية التي رفعتها وزارة النفط ضد الشركات النفطية العاملة في الإقليم".

وأوضح أن "ذلك يشمل الإجراءات التي اعتمدتها ومن بينها عدم إحالة العقود الجديدة الى الشركات المتعاملة مع قطاع النفط في الأقليم وكذلك ايقاف الدعوى القضائية التي رفعتها وزارة النفط في محكمة غرفة التجارة الدولية في باريس بسبب تجاوز تركيا على حقوق العراق والسماح للاقليم بتصدير النفط من خلال الخط العراقي – التركي من دون موافقة بغداد وهو ما قد يغرم الجانب التركي نحو 20 مليار دولار".

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