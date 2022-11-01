2022/11/01 | 10:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/المركز الخبري الوطني ردّت النجمة هيفاء وهبي للمرّة الأولى على حملات التنمر التي تعرضت لها على شبكات التواصل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة، بسبب تداول مجموعة من الصور التي أظهرتها بملامح مختلفة، خلال ظهورها في مؤتمر […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اول رد لهيفاء وهبي على تداول صور مسيئة لها المركز الخبري الوطني.

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