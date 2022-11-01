2022/11/01 | 10:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ المركز الخبري الوطني توصلت دراسة طبية حديثة إلى علاقة بين تناول النساء الحوامل للقهوة، وطول الأطفال الذين يقومون بإنجابهم.وبحسب الدراسة التي أجراها المعهد الوطني لصحة الطفل والتنمية البشرية بالولايات المتحدة، فإن تناول كميات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص دراسة تحذر الحوامل من شرب القهوة: تؤثر على ‘طول المواليد’ المركز الخبري الوطني.

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