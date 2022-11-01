احداث تشرين الثاني.. الداخلية تمدد دوام دوائر الأحوال المدنية والجوازات إلى السابعة مساء

2022/11/01 | 10:27 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: الثلاثاء 1 تشرين الثاني 2022 الداخلية تمدد دوام دوائر الأحوال المدنية والجوازات...

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الداخلية تمدد دوام دوائر الأحوال المدنية والجوازات إلى السابعة مساء أولاً على المسلة.

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