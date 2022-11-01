وزير الداخلية يوجه بتشكيل لجنة مختصة لمقابلة المنتسبين المراد إعادتهم للخدمة

2022/11/01 | 10:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، بتشكيل لجنة مختصة لمقابلة المنتسبين المراد إعادتهم للخدمة.وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أن “الشمري وجه بتشكيل لجنة مختصة لمقابلة المنتسبين المراد إعادتهم للخدمة والمشمولين بقانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي رقم 2 لسنة 2022 الذين سبق أن تم رفع […]

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