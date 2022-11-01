هل زيف الأوكرانيون صورا ومقاطع فيديو لمصابين بالقصف الروسي؟

2022/11/01 | 10:42 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو ادعى ناشروه أنه يظهر تزييف السلطات الأوكرانيّة لإصابات المدنيين خلال قصفٍ روسي.

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