2022/11/01 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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هذا وتتفاقم أزمة المياه بعد استخدام الخزين الميت وانخفاض الخزين الاستراتيجي بنسبة 60 بالمئة, وسط دعوات للتفاوض مع دول الجوار للحصول على المستحقات المائية.
تقرير – بدر الركابي
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق مقبل على هذه الكارثة !! | تقرير) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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