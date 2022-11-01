العراق مقبل على هذه الكارثة !! | تقرير

2022/11/01 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هذا وتتفاقم أزمة المياه بعد استخدام الخزين الميت وانخفاض الخزين الاستراتيجي بنسبة 60 بالمئة, وسط دعوات للتفاوض مع دول الجوار للحصول على المستحقات المائية.

تقرير – بدر الركابي

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