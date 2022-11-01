هل تقر حكومة السوداني موازنة العراق للعام الجديد؟ | تقرير

2022/11/01 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يدخل العراق نحو عام من غياب إقرار قانون الموازنة، ما وضعه في خسارة أكثر من ثلاثة آلاف مشروع استثماري وأثقل كاهله الافتصادي في مجالات صناعية وزراعية وصحية، وعلى الرغم من أن الحكومة الجديدة تحدثت عن البدء بإقرار مشروع الموازنة للعام المقبل إلا أن مخاوف استمرار غيابها يطفو على السطح مع وجود نفوذ جهات حزبية في عمق مفاصل الدولة.

تقرير – ناجي ابو لوز

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