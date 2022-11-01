2022/11/01 | 10:57 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- https://studio.youtube.com/video/BskUPZ6xs58/edit

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رأس السطر| بوتين يُخرج كييف عن الخدمة بضربات انتقامية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رأس السطر| بوتين يُخرج كييف عن الخدمة بضربات انتقامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).