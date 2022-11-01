الداخلية تمدد أوقات الدوام في دوائر مديرية الأحوال المدنية

2022/11/01 | 11:24 - المصدر: السومرية نيوز

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وجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، بأن يكون الدوام الرسمي في دوائر مديرية الأحوال المدنية والجوازات من الساعة الثامنة صباحاً إلى السابعة مساءً.

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