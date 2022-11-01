الحماية الاجتماعية تصدر تنويها حول المشمولين برواتب الرعاية

2022/11/01 | 11:35 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أصدرت هيئة الحماية الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، تنويهاً بشأن المشمولين برواتب الرعاية.وذكر بيان للهيئة، تلقاه /المركز الخبري الوطني/،أن “الاسر التي أصدرت لها البطاقة الذكية (كي كارد) خلال شهر تشرين الاول 2022 من مشمولي […]

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