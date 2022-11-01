بالاطارات المشتعلة.. خريجون يتظاهرون أمام مبنى محافظة الديوانية (فيديو)

2022/11/01 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

الديوانية الانتظاهر العشرات من الخريجين غير الموظفين امام ابواب ديوان محافظة الديوانية مطالبين بحقوقهم من خلال توفير فرص العمل والتحقيق في عمليات التوظيف في تربية الديوانية وديوان المحافظة والدوائر الحكومية المرتبطة بصلاحيات المحافظ

هذا وقد أُغلقت ابواب ديوان المحافظة بالاطارات المشتعلة من قبل المتظاهرين معلنين استمرارهم بالتظاهر لحين تبيان حقهم .

يتبع ...

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