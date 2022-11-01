2022/11/01 | 11:37 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ميسان

افاد مراسل (بغداد اليوم)، الثلاثاء، بانتشال 5 جثث لعمال سقطوا بفتحة مجاري في محافظة ميسان.

وذكر مراسلنا أنه "تم انتشال جثث خمسة عمال بعد سقوطهم وغرقهم بمنهولة مجاري في منطقة العوفية في محافظة ميسان".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظة انتشال 5 جثث لعمال سقطوا بفتحة مجاري في ميسان (صور)) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحظة انتشال 5 جثث لعمال سقطوا بفتحة مجاري في ميسان (صور)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).