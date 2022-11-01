وزارة التربية تعلن شروط استضافة الطلبة

2022/11/01 | 11:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت وزارة التربية، شروط استضافة الطلبة من المدارس المسائية الى المدارس الصباحية.

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