الدولار يهبط من أعلى مستوى له في أسبوع

2022/11/01 | 11:39 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هبط الدولار مرة أخرى، اليوم الثلاثاء، من أعلى مستوى له في أسبوع، مع ترقّب المتعاملين للرسالة التي سيبعث بها مسؤولو مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي في اجتماع السياسة النقدية غداً الأربعاء.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل ست عملات منافسة ومنها اليورو والجنيه الإسترليني والين، بواقع 0.12 بالمئة إلى 111.41، مما أفقده 0.79 بالمئة من المكاسب التي حققها، أمس الاثنين.

ويتأرجح المؤشر حول مستوى 112 منذ تراجعه من أعلى مستوى له في عقدين عند 114.78 في نهاية أيلول/سبتمبر.

ومن المتوقّع على نطاق واسع أن يرفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس غداً الأربعاء، وهي رابع زيادة من نوعها على التوالي.

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