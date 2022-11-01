جولة في ملعب الجنوب أحد أجمل ملاعب كأس العالم قطر 2022

2022/11/01 | 11:49 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعد ملعب الجنوب في مدينة الوكرة القطرية أحد أجمل الملاعب القطرية المجهزة لاستضافة مونديال 2022، تصميم الملعب الفريد من ابتكارات المعمارية العراقية زها حديد، وهو مستوحى من أشرعة سفن الصيد القطرية.

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