2022/11/01 | 11:55 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 1 نوفمبر، 2022 بغداد/المسلة: قدمت كتلة الاتحاد الإسلامي في برلمان كردستان، 1 تشرين الثاني، 2022،...

ظهرت المقالة نواب كتلة الإسلامي الكردستاني يقدمون استقالتهم من برلمان الاقليم احتجاجا على التمديد أولاً على المسلة.

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