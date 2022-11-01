عودة المياه والكهرباء إلى كييف غداة هجمات روسية

2022/11/01 | 11:57 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال رئيس بلدية كييف إن خدمة المياه والكهرباء “عادت” إلى كل مناطق العاصمة الأوكرانية غداة هجمات روسية تسببت بانقطاع واسع.وأوضح فيتالي كليتشكو عبر تلغرام إن التغذية بالمياه والكهرباء “عادت بالكامل”.وكانت ضربات روسية كثيفة على منشآت أوكرانية صباح الاثنين … Readmore

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