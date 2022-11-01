2022/11/01 | 12:09 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "سدد أجور الإنترنت".. منشور غريب على الصفحة الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2022/11/01 | 12:09.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ("سدد أجور الإنترنت".. منشور غريب على الصفحة الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ("سدد أجور الإنترنت".. منشور غريب على الصفحة الرسمية للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).