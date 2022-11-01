منشور ’غريب’ على الصفحة الرسمية لأمانة مجلس الوزراء: ’سدد أجور الإنترنت’ (صورة)

2022/11/01 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم _ بغداد

نشر الحساب الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، منشورا غريبا مع صورة مجموعة مسؤولين.

ونشر الحساب صورة لفعالية حضرها محافظ البنك المركزي، ومدير دائرة المنظمات غير الحكومية، ومسؤولون مصرفيون، وأرفقها بالنص: "السلام عليكم، يرجى تسديد أجور الإنترنت، مع التقدير".

وبعد نحو خمس دقائق حذف المنشور.

يذكر أن الصفحات الرسمية لمؤسسات حكومية عراقية تتعرض للتهكير بين فترة وأخرى، فقبل أشهر نشر الحساب الرسمي لوزارة الصحة صورة شخص غير معروف بدلا عن الصورة الرسمية للوزير، قبل أن يتم حذفها.

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