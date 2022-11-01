وزير العمل يطلق حزمة تعهدات تخص الحماية الاجتماعية

2022/11/01 | 12:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اطلق وزير العمل والشؤون الاجتماعية، احمد الاسدي، اليوم الثلاثاء، حزمة من التعهدات تخص الحماية الاجتماعية، فيما اعلن عن نزول رواتب اكثر من 105 الاف شخص خلال الساعات المقبلة في البطاقة الذكية.

وقال الاسدي، في مؤتمر صحفي تابعته (بغداد اليوم)، إن "الحماية الاجتماعية تواصل العمل لضم اكثر عدد من المستفيدين بالرواتب"، مبينا أن "اكثر من 105 الاف ستنزل رواتبهم خلال الساعات المقبلة في البطاقات الذكية".

وتابع، أنه "سيتم العمل على انجاز معاملات 310 الاف اسرة لضمها الى الحماية الاجتماعية نهاية العام الحالي"، مؤكدا أنه "سنعمل على اطلاق الاموال المخصصة للحماية الاجتماعية وذوي الإعاقة في الفترة المقبلة".

واوضح، أن "قرابة المليون شخص قدم على نافذة رواتب الرعاية الاجتماعية"، مضيفا أنه "سنعمل على توفير راتب لكل من يستحق الرعاية الاجتماعية في الموازنة المقبلة".

واشار الاسدي الى أن "رئيس الحكومة وعد بتقديم اكبر قدر ممكن من الخدمات للمواطنين"، موضحا أن "كوادر الوزارة تقوم بتدقيق كل البيانات المقدمة لرواتب الحماية الاجتماعية وستصل خدمات وزارة العمل لجميع المحافظات ".

وبين الوزير أنه "لدينا برنامج سنبدأ به من الأسبوع القادم لزيارة المحافظات"، مضيفا أنه "سنعمل على تنظيم العمالة الأجنبية ونرفض ان تزاحم العمالة العراقية".

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