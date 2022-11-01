الحكومة العراقية الجديدة.. هل تمثل عودة لنفوذ حزب الدعوة؟

2022/11/01 | 12:18 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ما إن تشكلت الحكومة العراقية الجديدة برئاسة محمد شياع السوداني نهاية أكتوبر الماضي بعد أزمة سياسية هي الأطول منذ الغزو الأميركي حتى تصاعدت المخاوف من أن الحكومة ستمثل مرحلة من الإقصاء السياسي.

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