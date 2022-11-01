2022/11/01 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

كشف عضو مجلس النواب مصطفى سند، الثلاثاء، عن أكبر جريمة منظمة لسرقة النفط الخام العراقي تديرها شبكة كانت محمية بعهد حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي، مشيرا الى أن قيمة التهريب تبلغ 750 مليون دولار.

وقال سند في منشور إنه "تم اكتشاف اكبر جريمة منظمة لسرقة النفط الخام العراقي تقوم بها شبكة متكونة من اعلى قادة شرطة النفط والمرتبطين باعلى المستويات مع مجموعة مهربين، الكميات تقدر ب100 مليون لتر شهرياً وتعادل 750 مليون دولار سنوياً".

وأضاف سند، أن "الشبكة كانت محمية بعهد حكومة الكاظمي وتم رفع الحماية عنها بأمر السوداني".

وأوضح أنه "قام برصد وتنفيذ العملية جهاز الأمن الوطني"، مضيفا بالقول: "تحية لهذا الجهاز ولرئيسه حميد الشطري لشجاعتهم باللقاء القبض على كل الرؤوس الكبيرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المالية النيابية: سرقات نفطية منظمة بقيمة 750 مليون دولار سنويا) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المالية النيابية: سرقات نفطية منظمة بقيمة 750 مليون دولار سنويا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).