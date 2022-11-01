إنجاز حفر بئرين في حقل الزبير النفطي بمحافظة البصرة

2022/11/01 | 12:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز-بغداد

أعلنت وزارة النفط، اليوم الثلاثاء، عن إنجاز حفر بئرين نفطيتين في حقل الزبير النفطي بمحافظة البصرة.

وقال مدير عام شركة الحفر العراقية باسم عبد الكريم ناصر في بيان إن "الملاكات الفنية والهندسية في الشركة أنجزت حفر البئر النفطية زبير/ 544 باستخدام جهاز الحفر IDC - 37 بعمق 2419 متراً بالإضافة الى إنجاز حفر البئر زبير / 549 باستخدام جهاز الحفر IDC - 38 بعمق 3617 متراً ضمن العقد المبرم مع شركة ENI الإيطالية بالتعاون مع شركة Schlumberger الأميركية لتقديم الخدمات النفطية".

وأضاف أن "الشركة أنجزت أيضاً أربعة آبار على التوالي ضمن هذا المشروع بأوقات قياسية أقل من الفترة المخطط لها"، مبيناً "الالتزام بمعايير الصحة والسلامة المهنية والبيئة وتنفيذ عمليات الحفر من دون حوادث أو إصابات".

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