2022/11/01 | 12:30 - المصدر: قناة الفلوجة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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مصدر الفيديو: K4EImFpkfAM
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهرة : ساولنا عقوبة قطع راتب وأنا ماعندي راتب أصلا من 10 أشهر) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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