2022/11/01 | 12:35 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: f5QgCzwbByY

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. رافد العطواني: احد اصحاب القرار السياسي أهدى سيارة "جي كلاس" لامرأة | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. رافد العطواني: احد اصحاب القرار السياسي أهدى سيارة "جي كلاس" لامرأة | بلا أقنعة مع هيفاء الحسيني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).