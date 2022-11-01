رسمياً.. أوكرانيا تطالب الفيفا باستبعاد إيران من مونديال قطر وتقدم الأسباب

2022/11/01 | 12:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، من

الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"

استبعاد منتخب إيران من المشاركة في

بطولة كأس العالم 2022.

وتستضيف دولة قطر نهائيات كأس العالم

2022، خلال الفترة الممتدة من 20

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