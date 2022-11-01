السوداني يضع استرداد الأموال ضمن أولويات حكومته: نخوض معركة مصيريَّة ضدَّ الفساد

2022/11/01 | 12:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني،

اليوم الثلاثاء، ان استرداد الأموال في

الخارج من أولويات الحكومة، فيما أشار

الى ان المعركة ضدَّ الفساد مصيريَّة.

وتعهد السودانيُّ، خلال زيارته مقر

هيئة النزاهة، بأ

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