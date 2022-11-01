انطلاق فعاليات الدورة 46 لمعرض بغداد الدولي

2022/11/01 | 12:35 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انطلقت فعاليات الدورة 46 لمعرض بغداد

الدولي، الثلاثاء، بمشاركة عربية

ودولية.

وبحسب مصادر اعلامية فإن فعاليات معرض

بغداد الدولي بدورته 46 انطلقت قبل قليل

بحضور وزراء التجارة اثير داود سلمان

الغريري وا

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