"كان مختبئا".. رصد كويكب هائل سيفتك بالأرض "إن اصطدم بها"

2022/11/01 | 12:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن علماء فلك، الاثنين، أنهم اكتشفوا كويكباً يبلغ حجمه حوالى 1.5 كيلومتر بالقرب من الأرض، قد يصطدم بكوكبنا في المستقبل البعيد، ويتسبب في دمار على مستوى العالم، لكنه لا يزال بعيداً جداً.

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