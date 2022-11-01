2022/11/01 | 12:57 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن امين بغداد عمار موسى كاظم ، اليوم الثلاثاء ، تفعيل خطة عمل جديدة تتضمن اشراك الدوائر البلدية بحملات مكثفة في مناطق محددة في بغداد تتطلب جهد خدمي مضاعف تنطلق فجراً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تشمل اعادة تأهيل متنزه ابو نؤاس..امانة بغداد تطلق حملة جديدة المركز الخبري الوطني.

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